(Di domenica 22 maggio 2022) Negli scorsi giorni la WWE hadue nuovi un, nulla di straordinario dato che la federazione registra molto spesso nuovi, marchi o nomi di show, ma questa volta c’è sicuramente una certa curiosità per noi italiani in quanto i due trademark registrati sono “” e “Gio”. Cosa bolle in pentola? Il deposito di questi nomi non significa automaticamente che vedremo presto debuttare unpersonaggio chiamato, può capitare che la WWE registri dei nomi senza poi utilizzarli realmente per cambiamenti dei piani creativi. Volendo fare delle ipotesi, viene quasi automatico pensare a Fabian Aichner, unico italiano presente in federazione, ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE WWE: Registrato un nuovo ring name, chi sarà Giovanni Vinci? - -

Zona Wrestling

... il porting PC di God of War haun picco di 75.000 utenti, quello di quello di Horizon ... Fallen Order Gran Turismo 7 Assassin's Creed Valhalla Ghostwire Tokyo It Takes Two2K22 Quasi ...Negli ultimi anni, infatti, si èun aumento significativo delle donne nel mondo del ...e Take - Two verso il divorzio Avviati i colloqui con EA per il futuro della serie I titoli... WWE: Registrato un nuovo ring name, chi sarà Giovanni Vinci Negli scorsi giorni la WWE ha registrato due nuovi un ring name, nulla di straordinario dato che la federazione registra molto spesso nuovi ring name, marchi o nomi di show, ma questa volta c'è sicura ...Fabian Aichner è stato separato da WALTER e da Marcel Barthel, che sono stati promossi nel Main Roster ed hanno subito un cambio di nome.