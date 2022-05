WTA 250 Rabat, Martina Trevisan regina di Marocco: prima vittoria italiana (Di domenica 22 maggio 2022) Una bandiera azzurra in cima ad un torneo professionistico di tennis. È la prima vittoria italiana in questo 2022. Martina Trevisan vince i WTA 250 di Rabat e diventa la regina di Marocco. La fiorentina realizza l’impresa sconfiggendo la statunitense Claire Liu, abbastanza agevolmente, in due set che sono durati un’ora e trentuno di gara. È un netto 6-2, 6-1 che regala il trofeo nordafricano alla toscana che, a fine gara, si è commossa dedicando la vittoria al padre. Un punto dal quale ripartire per la 28enne e per tutto il movimento tennistico femminile che ha portato, in questa manifestazione, ben due atlete in semifinale. Lucia Bronzetti è stata sconfitta, infatti, dalla futura campionessa sulla terra rossa marocchina. WTA 250 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 22 maggio 2022) Una bandiera azzurra in cima ad un torneo professionistico di tennis. È lain questo 2022.vince i WTA 250 die diventa ladi. La fiorentina realizza l’impresa sconfiggendo la statunitense Claire Liu, abbastanza agevolmente, in due set che sono durati un’ora e trentuno di gara. È un netto 6-2, 6-1 che regala il trofeo nordafricano alla toscana che, a fine gara, si è commossa dedicando laal padre. Un punto dal quale ripartire per la 28enne e per tutto il movimento tennistico femminile che ha portato, in questa manifestazione, ben due atlete in semifinale. Lucia Bronzetti è stata sconfitta, infatti, dalla futura campionessa sulla terra rossa marocchina. WTA 250 ...

