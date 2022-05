Will Smith, durante lo show di David Letterman: "Non sono stato in grado di proteggere la mia famiglia" (Di domenica 22 maggio 2022) Prima della famigerata serata degli Oscar 2022, Will Smith ha preso parte alla nuova stagione dello show Netflix con David Letterman e ha dichiarato di non essere stato in grado di proteggere la sua famiglia. Prima della famigerata serata degli Oscar 2022, Will Smith ha preso parte alla nuova stagione di My Next Guest Needs No Introduction, show Netflix con David Letterman, e ha dichiarato di non essere stato in grado di proteggere la sua famiglia. Will Smith è balzato agli onor di cronaca il 28 marzo scorso durante gli Oscar 2022 in ... Leggi su movieplayer (Di domenica 22 maggio 2022) Prima della famigerata serata degli Oscar 2022,ha preso parte alla nuova stagione delloNetflix cone ha dichiarato di non essereindila sua. Prima della famigerata serata degli Oscar 2022,ha preso parte alla nuova stagione di My Next Guest Needs No Introduction,Netflix con, e ha dichiarato di non essereindila suaè balzato agli onor di cronaca il 28 marzo scorsogli Oscar 2022 in ...

