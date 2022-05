Volley, Trento-Zaksa oggi in tv in chiaro? Canale, orario e diretta streaming finale Champions League 2022 (Di domenica 22 maggio 2022) Tutto pronto per la sfida Itas Trentino-Grupa Azoty Kedzierzyn Kozle, attesa finale della Cev Champions League 2021/2022 di Volley maschile. Trento ha superato Perugia nello spettacolare derby italiano di semifinale, in cui gli uomini di Lorenzetti hanno avuto la meglio al Golden Set dopo due partite chiuse al tie-break. I polacchi dello Zaksa hanno invece superato i tedeschi del Jastrzebski Wegiel e proveranno a difendere il titolo continentale conquistato lo scorso anno in quello che è un vero e proprio remake. Trento infatti perse 1-3 nella finalissima del 2021 proprio contro il Kedzierzyn Kozle ed ora va a caccia di vendetta per sollevare l’ambito trofeo: chi la spunterà? L’appuntamento è per le ore 21.00 di domenica 22 maggio a ... Leggi su sportface (Di domenica 22 maggio 2022) Tutto pronto per la sfida Itas Trentino-Grupa Azoty Kedzierzyn Kozle, attesadella Cev2021/dimaschile.ha superato Perugia nello spettacolare derby italiano di semi, in cui gli uomini di Lorenzetti hanno avuto la meglio al Golden Set dopo due partite chiuse al tie-break. I polacchi dellohanno invece superato i tedeschi del Jastrzebski Wegiel e proveranno a difendere il titolo continentale conquistato lo scorso anno in quello che è un vero e proprio remake.infatti perse 1-3 nella finalissima del 2021 proprio contro il Kedzierzyn Kozle ed ora va a caccia di vendetta per sollevare l’ambito trofeo: chi la spunterà? L’appuntamento è per le ore 21.00 di domenica 22 maggio a ...

