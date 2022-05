Volley maschile | Polisportiva Matese promossa in Serie B | è festa – VIDEO

(Di domenica 22 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti Gioia Sannitica (Ce) – Il tempo dell’attesa è finito, la promozione ora è realtà: lasale inB. Lo fa, dopo averci provato già lo scorso anno, vincendo il campionato diC con una giornata di anticipo. In poco più di un’ora di gioco, capitan Fierro e compagni superano il Vesuvio, ottava forza del campionato, e regalano una vittoria alle centinaia di tifosi che li hanno seguiti al PalaCanestrino dell’Istituto Settembrini di Gioia Sannitica, e in generale a un territorio intero legato alla propria squadra. Con quest’ultimo successo, 3 a 0 (25-13; 25-22; 25-20), la squadra del presidente Lupoli blinda matematicamente la vetta della classifica, prima dell’ultima di campionato in casa dell’Asd Ischia Pallavolo, e conquista così, ...

