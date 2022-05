Volley, finale Champions League 2022: Conegliano vuole chiudere in bellezza un ciclo (Di domenica 22 maggio 2022) L’A. Carraro Imoco Volley Conegliano sfida ancora una volta il VakifBank Istanbul nella finale di CEV Champions League femminile 2021/2022. Le Pantere di coach Santarelli vogliono confermare il titolo vinto lo scorso anno proprio ai danni delle turche allenate da Giovanni Guidetti. Un confronto ormai storico tra due club che stanno facendo la storia della pallavolo mondiale. Le venete hanno battuto a dicembre il Guinnes World Record di vittorie consecutive (ben 76), ma hanno incassato una sconfitta nell’ultimo confronto contro il VakifBank, nella finale del Mondiale per Club a dicembre. Ora però siamo in una fase diversa della stagione e le Pantere vogliono chiudere in bellezza un ciclo ricco di successi. COME VEDERE ... Leggi su sportface (Di domenica 22 maggio 2022) L’A. Carraro Imocosfida ancora una volta il VakifBank Istanbul nelladi CEVfemminile 2021/. Le Pantere di coach Santarelli vogliono confermare il titolo vinto lo scorso anno proprio ai danni delle turche allenate da Giovanni Guidetti. Un confronto ormai storico tra due club che stanno facendo la storia della pallavolo mondiale. Le venete hanno battuto a dicembre il Guinnes World Record di vittorie consecutive (ben 76), ma hanno incassato una sconfitta nell’ultimo confronto contro il VakifBank, nelladel Mondiale per Club a dicembre. Ora però siamo in una fase diversa della stagione e le Pantere voglionoinunricco di successi. COME VEDERE ...

Advertising

ntga5017 : RT @prdvolley: Quando abbiamo aperto Problemi di Volley, Ale Michieletto aveva questo aspetto qui. Domani si gioca la sua SECONDA finale… - rivieraoggi : Riviera Samb Volley, le ragazze conquistano l’accesso ai quarti di finale play-off. I ragazzi perdono 3-0 a Morciol… - CronacheMc : servizio completo (di Mauro Giustozzi, foto Falcioni) VOLLEY - Grande festa in un Fontescodella sold out. In gara… - EHEAAOO : RT @sportface2016: #Volley, Finale #Playoff Serie A2 maschile 2022: #Cuneo batte #ReggioEmilia al tie-break e allunga la serie a gara-4 htt… - kiarafaz1 : RT @prdvolley: Quando abbiamo aperto Problemi di Volley, Ale Michieletto aveva questo aspetto qui. Domani si gioca la sua SECONDA finale… -