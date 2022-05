Volley | Champions League femminile | Conegliano sconfitta in finale dal Vakifbank

Advertising

lunato57 : @LadyValentina14 Mettici pure il Conegliano perdente in Finale Champions di Volley Femminile. ???? - De_Sand88 : RT @Gazzetta_it: #Volley #champions @trentinovolley Europa amara, Trento si arrende allo Zaksa - Gazzetta_it : #Volley #champions @trentinovolley Europa amara, Trento si arrende allo Zaksa - Bastiiddio : Italia fuori dal mondiale Volley Champions League 2 finali perse L'Europa che ci fa il cazziatone Mi sa che l'effe… - sportface2016 : #Volley, #ChampionsLeague maschile 2021/2022: #Zaksa Campione d'Europa per il secondo anno consecutivo, #Trento ced… -

Paola Egonu Bologna, 22 maggio 2022 - Non arriva il titolo continetale per la ImocoConegliano che dopo aver vinto lo Scudetto è stata piegata dal Vakifbank nella finale diLeague femminile. Successo per tre set a uno delle turche che hanno comandato il gioco per due ...L'ultima squadra italiana a vincere laLeague dimaschile è stata Civitanova nel 2019, ma la Lube aveva spezzato un digiuno che durava proprio dallo straordinario tris di Trento (...TRENTO. Niente da fare. L’Itas non entra mai in partita e la Champions League di volley va ai polacchi dello Zaksa che vincono 3-0 lasciando solo le briciole ai trentini. La cronaca del match. La Tren ...TRENTO. Niente da fare. L’Itas non entra mai in partita e la Champions League di volley va ai polacchi dello Zaksa che vincono 3-0 lasciando solo le briciole ai trentini. La cronaca del match. La Tren ...