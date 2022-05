Viola Davis: "Un regista mi ha chiamata per dieci anni con il nome della sua governante" (Di domenica 22 maggio 2022) Viola Davis ha rivelato di aver scoperto che un regista l'ha chiamata per dieci anni con il nome della sua governante: 'Le micro aggressioni sono emblematiche a Hollywood'. Viola Davis ha confermato che Hollywood è piena di razzismo sistemico rivelando di essere stata trattata con mancanza di rispetto in alcuni momenti della sua leggendaria carriera: un famoso regista l'ha perfino chiamata ripetutamente con il nome della sua governante e l'attrice statunitense è venuta a saperlo dopo soltanto dopo che erano passati dieci anni. Viola, come riportato da ... Leggi su movieplayer (Di domenica 22 maggio 2022)ha rivelato di aver scoperto che unl'hapercon ilsua: 'Le micro aggressioni sono emblematiche a Hollywood'.ha confermato che Hollywood è piena di razzismo sistemico rivelando di essere stata trattata con mancanza di rispetto in alcuni momentisua leggendaria carriera: un famosol'ha perfinoripetutamente con ilsuae l'attrice statunitense è venuta a saperlo dopo soltanto dopo che erano passati, come riportato da ...

