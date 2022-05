Vince ancora il City: campione in 4 degli ultimi 5 anni! Conte in Champions (Di domenica 22 maggio 2022) Il Manchester City è campione d'Inghilterra. Nell'ultima, decisiva giornata di Premier League la squadra di Guardiola Vince in rimonta sull'Aston Villa per 3 - 2, dopo essere stata in svantaggio di ... Leggi su gazzetta (Di domenica 22 maggio 2022) Il Manchesterd'Inghilterra. Nell'ultima, decisiva giornata di Premier League la squadra di Guardiolain rimonta sull'Aston Villa per 3 - 2, dopo essere stata in svantaggio di ...

Advertising

GoalItalia : ?? 2018 ?? 2019 ?? 2021 ?? 2022 Pep Guardiola è ancora il re della Premier League: il suo Manchester City vince il qua… - CB_Ignoranza : ll Manchester City di Guardiola, ancora una volta all'ultima giornata, in rimonta 3-2, vince la Premier e consegna… - GoalItalia : 'Non sono ancora un campione, devo lavorare' 'La Juventus vince da sempre e vincerà per sempre' La mentalità di… - bb00504 : RT @GoalItalia: ?? 2018 ?? 2019 ?? 2021 ?? 2022 Pep Guardiola è ancora il re della Premier League: il suo Manchester City vince il quarto tito… - Modasala1 : @rprat75 Che grande Pep, vince ancora una volta la Premier. Sulle 38 partite il Liverpool perde spesso punti poi ri… -