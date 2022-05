Villa d'Este - L'Aston Martin Bulldog vince la Coppa d'Oro (Di domenica 22 maggio 2022) L'Aston Martin Bulldog del miliardario statunitense Phillip Sarofirm ha conquistato la Coppa d'Oro al Concorso d'Eleganza di Villa d'Este. Si tratta di un esemplare unico caratterizzato da un design a cuneo, con fari a scomparsa e portiere ad ali di gabbiano. Costruita nel 1979, è spinta da un 5.3 V8 biturbo da 600 CV e 678 Nm montato in posizione posteriore centrale (longitudinale). Durante lo sviluppo di questo propulsore, i tecnici dell'Aston Martin lo hanno portato fino a 710 CV, limitandone poi la potenza sulla versione di produzione: alla fine degli anni Settanta la Casa stimava una velocità massima di 381 km/h resa possibile dal Cx di 0,34, ma durante i test l'auto è arrivata a 307 km/h. Lo scorso anno la Bulldog è stata ... Leggi su quattroruote (Di domenica 22 maggio 2022) L'del miliardario statunitense Phillip Sarofirm ha conquistato lad'Oro al Concorso d'Eleganza did'. Si tratta di un esemplare unico caratterizzato da un design a cuneo, con fari a scomparsa e portiere ad ali di gabbiano. Costruita nel 1979, è spinta da un 5.3 V8 biturbo da 600 CV e 678 Nm montato in posizione posteriore centrale (longitudinale). Durante lo sviluppo di questo propulsore, i tecnici dell'lo hanno portato fino a 710 CV, limitandone poi la potenza sulla versione di produzione: alla fine degli anni Settanta la Casa stimava una velocità massima di 381 km/h resa possibile dal Cx di 0,34, ma durante i test l'auto è arrivata a 307 km/h. Lo scorso anno laè stata ...

