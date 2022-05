Villa d' Este - La Bugatti 57 S è BMW Best of Show

(Di domenica 22 maggio 2022) Al termine della consueta sfilata della domenica pomeriggio, i giurati del Concorso d'Eleganza did'hanno eletto un esemplare di57 S come BMWof. L'ambitissimo premio è stato vinto dal monegasco Andrew Pisker, proprietario della vettura del 1937 con carrozzeria cabriolet realizzata dall'atelier francese Carrosserie Vanvooren. Basata sulla seconda serie della Type 57, la S è stata prodotta in soli 60 esemplari, è caratterizzata da un telaio con passo accorciato di 32 centimetri (2.890 mm) e monta un otto cilindri in linea a carter secco di 3.257 cm3 in grado di erogare una potenza massima di 175 cavalli.

Advertising

Agenzia_Ansa : La Aston Martin Bulldog del 1979 ha vinto la Coppa d'Oro al 'Concorso d'Eleganza Villa d'Este' a Cernobbio, tra le… - infoitscienza : L'Aston Martin Bulldog vince la Coppa d'Oro al Concorso d'Eleganza di Villa d'Este 2022 - - infoitscienza : Villa d'Este, l'Aston Martin Bulldog vince la Coppa d'oro ma la Rolls Boat Tail seduce tutti - infoitscienza : Una Bugatti 57 S del 1937 è la regina di Villa d'Este 2022 - infoitscienza : Concorso d’Eleganza Villa d’Este, vince una Bugatti 57 S del 1937, ispirata all’Art Déco -

La regina del Concorso di Eleganza did'2022 è una Bugatti 57 S del 1937, che ha partecipato nella categoria A "The golden age of elegance: the art deco era of motor car design". La spider francese ha vinto il BMW Group Trophy "...Quest'anno, a breve distanza dell'edizione 2021 che ha segnato la ripartenza del Concorso, abbiamo assistito a una serie di piccole correzioni utili a rendere più moderna e coerente ai tempi che ...L’iconico “Spirit of Ecstasy”, sul cofano, è in oro rosa. Il tunnel centrale è formato da impiallacciatura di noce reale con una 'gessatura' in oro rosa. “Ogni commissione Rolls-Royce Coachbuild è, ov ...'Quattroruote Flash News', per ricevere ogni giorno notizie, prove e impressioni dal mondo automotive (1 invio/giorno dal lunedi al venerdì) 'Club Motori', news, prove su strada e tutte le principali ...