AntoVitiello : L'arrivo del #Milan a Reggio Emilia accolto da centinaia di tifosi rossoneri. Domani è il grande giorno! Verso… - AntoVitiello : Paolo #Maldini arriva al ritiro del #Milan - SimoneGambino : L’arrivo del Milan al Mapei Stadium @GoalItalia #SassuoloMilan - mou0stafa : RT @Grinta_96: @MrAncelotti Forza Milan and grande ancelotti ?????? - Mediagol : VIDEO Milan campione d’Italia, ecco il meglio della stagione 2021/2022 dei rossoneri -

Milano si tinge di rossonero per il 19° scudetto delconquistato all'ultima giornata davanti ai rivali dell'Inter. La vittoria sul campo del Sassuolo ha infatti regalato alla squadra di Pioli l'agognato successo che mancava dal 2011. Invaso dai ......Serie A è pronta a consegnare la Coppa dello scudetto al. Il club rossonero si aggiudica il trofeo dopo l'Inter e il suo nome è stato inciso sulla coppa della stagione 2021/22. Ecco il...Il Milan è campione d’Italia al termine di una cavalcata testa a testa contro l’Inter, conclusasi con la netta vittoria in casa del Sassuolo per 0-3. Una pratica sbrigata già nel primo tempo, che vuol ...(mi-lorenteggio.com Milano, 22 maggio 2022 – Festa in città e in piazza Duomo, il Milan, guidato da Stefano Pioli, è Campione d’Italia con lo 0-3, (doppietta di Giroud e al gol di Kessie), di Reggio E ...