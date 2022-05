VIDEO – Cavani contro i tifosi | il gesto del Matador spiazza tutti

(Di domenica 22 maggio 2022) Potrebbe essere al capolinea l’esperienza di Edinsoncon la maglia del Manchester United. L’ex attaccante del Napoli è alla ricerca di un club e diverse sono le squadre accostate al, che in ogni caso sembra ormai lontano dai Red Devils. Il, dopo la sfida odiernail Crystal Palace, si è lasciato andare a unmentre camminava verso l’autobus, reagendo con un dito medioi supporters. Quando è salito sull’autobus,si è girato di nuovo verso la folla e ha ripetuto l’azione. Non è chiaro se ifosserodel Crystal Palace o dello United. Di seguito, ilche in questi minuti sta facendo il giro del ...

9 gennaio 2011. Cavani segna di testa/scorpione, il Napoli vince 3-0 e sei felice.

