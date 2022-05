Viabilità Roma Regione Lazio del 22-05-2022 ore 18:30 (Di domenica 22 maggio 2022) Viabilità DEL 22 MAGGIO 2022 ORE 18.20 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA A1 FIRENZE Roma CODE PER LAVORI TRA PONZANO RomaNO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma NORD VERSO Roma. RESTANDO SULLA A1, MA NEL TRATTO Roma NAPOLI, CI SONO ANCORA CODE TRA VALMONTONE E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma SUD IN DIREZIONE Roma PER UN TAMPONAMENTO TRA DUE VEICOLI AVVENUTO AL KM 580+000. ANDIAMO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA SEGNALATO UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA FLAMINIA, CODE DA CASSIA VEIENTANA. IN ESTERNA, PER TRAFFICO, CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E TUSCOLANA. TRAFFICATA LA Roma FIUMICINO, SI STA IN CODA ... Leggi su romadailynews (Di domenica 22 maggio 2022)DEL 22 MAGGIOORE 18.20 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1 FIRENZECODE PER LAVORI TRA PONZANONO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONENORD VERSO. RESTANDO SULLA A1, MA NEL TRATTONAPOLI, CI SONO ANCORA CODE TRA VALMONTONE E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONESUD IN DIREZIONEPER UN TAMPONAMENTO TRA DUE VEICOLI AVVENUTO AL KM 580+000. ANDIAMO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA SEGNALATO UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA FLAMINIA, CODE DA CASSIA VEIENTANA. IN ESTERNA, PER TRAFFICO, CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E TUSCOLANA. TRAFFICATA LAFIUMICINO, SI STA IN CODA ...

