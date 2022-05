Viabilità Roma Regione Lazio del 22-05-2022 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 22 maggio 2022)DEL 21 MAGGIOORE 10.20 MARCO CILUFFO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON I CONSUETI CANTIERI SULLA VIA PONTINA, CHE CREANO DISAGI CON CODE TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DI LATINA ALTRE CODE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA ALTEZZA GALLERIA APPIA E SULLA VIA AURELIA QUI PER TRAFFICO RALLENTATO ALTEZZA ARANOVA IN DIREZIONE DI LADISPOLI A SUD DELLA CAPITALE TRAFFICO RALLENTATO SULLA LITORANEA TRA TOR PATERNO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA Aè IN CORSO LA MANIFESTAZIONE PODISTICA RINCORRIAMO PER IL PASSAGGIO DEI PARTECIPANTI è ATTIVA LA CHIUSURA MOMENTANEAMENTE DEL TRANSITO VEICOLARE SULLA COMPLANARE DELLA VIA CRISTOFORO COLOMBO NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA ...