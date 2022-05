(Di domenica 22 maggio 2022) AGI - "A me ieri sera, verso le 20, è successa una cosa bruttissima. Stavo con mia sorella in una strada stretta e limitrofa a Galleria Duomo che portava alla piazza dove c'era il, quando sei-sette agenti di polizia, armati di manganello, si sono incuneati tra la folla e hanno cominciato a spintonarci perché facessimo largo e tornassimo indietro. Si sono messi in cerchio a creare spazio. Molti di noi, colti di sorpresa, sono stati costretti a indietreggiare travolgendo i tavolini di un ristorante lì vicino. Sono caduti a terra bicchieri e bottiglie. Io stessa ho buttato giù senza volerlo il menù che era esposto fuori". È ilche Veronica, 22 anni, ha fatto all'AGI di quanto accaduto ieri a piazza Duomo per assistere aldi Radio Italia. "Chi ha organizzato l'evento - ha spiegato Veronica - non si aspettava ...

Advertising

Agenzia_Italia : 'Vi racconto il caos al concerto di Milano, tra spintoni e lacrime' #radioitalialive ?? - axelvassallo : RT @01Distribution: “#AmericanNight è un racconto circolare che parte dai personaggi classici del noir al quale si interseca l’elemento del… - IvanaasCattaneo : 'Vi racconto il caos al concerto di Milano, tra spintoni e lacrime' - milaclem13 : RT @Agenzia_Italia: 'Vi racconto il caos al concerto di Milano, tra spintoni e lacrime' #radioitalialive ?? - 01Distribution : “#AmericanNight è un racconto circolare che parte dai personaggi classici del noir al quale si interseca l’elemento… -

AGI - Agenzia Italia

È ilche Veronica, 22 anni, ha fatto all'AGI di quanto accaduto ieri a piazza Duomo per ... come avevamo fatto all'andata, ce la siamo fatta a piedi fino a Loreto, per evitare ingorghi e. ...'Ilsi svolge nell'arco di tre giorni, in cui John Kaplan, Michael Rubino e Shakey, che ...di loro - quando l'arrivo in citta del corriere con la "Marilyn Rosa" di Andy Warhol portera il... "Vi racconto il caos al concerto di Milano, tra spintoni e lacrime" Firenze, folla e bivacchi nella strada delle paninoteche creano il caos. Residenti e negozianti: basta, pronti allo sciopero della fame ...AGI - "A me ieri sera, verso le 20, è successa una cosa bruttissima. Stavo con mia sorella in una strada stretta e limitrofa a Galleria Duomo che portava alla piazza dove c'era il concerto, quando sei ...