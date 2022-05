'Vele al Vento' per ricordare Falcone e Borsellino (Di domenica 22 maggio 2022) Palermo, 22 mag. (Adnkronos) - “Vele al Vento” per ricordare Giovanni Falcone e Paolo Borsellino a Palermo, La manifestazione, promossa dalla Polizia di Stato e dalle Associazioni “Quarto Savona 15”, “Cassaro Alto” e “Cassaro D'Amare” e con la collaborazione dell'associazione Ballarò significa Palermo ETS, si è tenuta questa mattina lungo il Cassaro. La cerimonia ha avuto il suo importante prologo con l'incontro dei partecipanti e dei patrocinatori sul Piano della Cattedrale ove è stata inaugurata l'infiorata rappresentante il Logo Araldico della Polizia di Stato, dedicato alle vittime della Strage di Capaci e di via D'Amelio, realizzato dai Maestri Infioratori di Noto (Siracusa). "L'eVento è stato un significativo spaccato di quello spirito di aggregazione e coesione tra le componenti ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 22 maggio 2022) Palermo, 22 mag. (Adnkronos) - “al” perGiovannie Paoloa Palermo, La manifestazione, promossa dalla Polizia di Stato e dalle Associazioni “Quarto Savona 15”, “Cassaro Alto” e “Cassaro D'Amare” e con la collaborazione dell'associazione Ballarò significa Palermo ETS, si è tenuta questa mattina lungo il Cassaro. La cerimonia ha avuto il suo importante prologo con l'incontro dei partecipanti e dei patrocinatori sul Piano della Cattedrale ove è stata inaugurata l'infiorata rappresentante il Logo Araldico della Polizia di Stato, dedicato alle vittime della Strage di Capaci e di via D'Amelio, realizzato dai Maestri Infioratori di Noto (Siracusa). "L'eè stato un significativo spaccato di quello spirito di aggregazione e coesione tra le componenti ...

