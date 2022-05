Vaticano, il ministro degli Esteri Gallagher dopo il viaggio a Kiev: «L’Ucraina deve difendersi» (Di domenica 22 maggio 2022) «Il Papa potrebbe ancora continuare a svolgere un ruolo molto significativo in questo conflitto e nella sua risoluzione. Ci sono spazi», ha dichiarato il Segretario Vaticano per i Rapporti con gli Stati della Santa Sede, mons. Paul Richard Gallagher, in un’intervista rilasciata a Vatican news. Gallagher, appena tornato dalla sua missione in Ucraina, ha commentato dicendo che il popolo guidato da Volodymyr Zelensky è «ferito, ma al tempo stesso coraggioso e determinato e la sua sofferenza non può essere trascurata». Ha poi ricordato quanto il presidente ucraino stia sottolineando che sarà la diplomazia a chiudere la guerra, pertanto «bisogna rinnovare l’impegno, per risolvere il conflitto attraverso un dialogo diplomatico e politico». A questo proposito, ha detto che quello che si dovrebbe fare in questo momento è intensificare «i ... Leggi su open.online (Di domenica 22 maggio 2022) «Il Papa potrebbe ancora continuare a svolgere un ruolo molto significativo in questo conflitto e nella sua risoluzione. Ci sono spazi», ha dichiarato il Segretarioper i Rapporti con gli Stati della Santa Sede, mons. Paul Richard, in un’intervista rilasciata a Vatican news., appena tornato dalla sua missione in Ucraina, ha commentato dicendo che il popolo guidato da Volodymyr Zelensky è «ferito, ma al tempo stesso coraggioso e determinato e la sua sofferenza non può essere trascurata». Ha poi ricordato quanto il presidente ucraino stia sottolineando che sarà la diplomazia a chiudere la guerra, pertanto «bisogna rinnovare l’impegno, per risolvere il conflitto attraverso un dialogo diplomatico e politico». A questo proposito, ha detto che quello che si dovrebbe fare in questo momento è intensificare «i ...

