Vangelo di oggi | domenica 22 Maggio 2022 | Gv 14 | 23-29 | Commento di Papa Francesco

(Di domenica 22 maggio 2022) Ascoltiamo insieme ildi22, di cui vi proponiamo uno spunto di riflessione: “Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi”. “Lo Spirito Santo, è il Dono dell’amore di Dio che discende nel cuore del cristiano. Dopo che Gesù L'articolodi22: Gv 14, 23-29diproviene da La Luce di Maria.

Ma ilcon estrema chiarezza dice che se ami Cristo, Dio dimora appiccicato in te! Il ... 'Cosa vuole Cristo in questi tempi di guerra Cosa farebbe Lui' Cristo,, dimora presso di te ...E da lì prendere forza per la novità, le radici ti danno il succo per crescere, ilti darà la missione e ti darà il messaggio che ti costituisce. Ma state attenti a un pericolo di: ...In preparazione alla Festa della famiglia che nella diocesi di Lecce si svolgerà il prossimo 10 giugno nell’anfiteatro della chiesa parrocchiale di Santa Maria della Porta in città in preparazione all ...Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi: così si legge nel Vangelo di questa domenica (Giovanni 14,23-29). Ma che pace è quella che dona Gesù ai suoi discepoli P ...