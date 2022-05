Vaiolo delle scimmie, tira aria di restrizioni: “Misure come quelle del Covid” (Di domenica 22 maggio 2022) Siete pronti? I virologi si scaldano, l’Oms fa riunioni di emergenza, in giro è tutto un iniziare a gettare benzina sul fuoco della paura per il Vaiolo delle scimmie. Per carità: così come per tutti i virus di questo mondo, dall’Hiv al Covid, ci vuole sempre prudenza. Sarebbe da stolti andare incontro a una pandemia volontariamente. Però in queste ore col Vaiolo stiamo ripercorrendo le stesse identiche tappe del coronavirus. E la cosa fa preoccupare. Non solo i Pregliasco di turno si sono già lanciati a suggerimenti su come fare sesso sicuro (non solo protezioni, anche selezioni del partner). Non solo Joe Biden per tranquillizzare l’Universo ha detto che il Vaiolo delle scimmie “è una cosa per cui ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 22 maggio 2022) Siete pronti? I virologi si scaldano, l’Oms fa riunioni di emergenza, in giro è tutto un iniziare a gettare benzina sul fuoco della paura per il. Per carità: cosìper tutti i virus di questo mondo, dall’Hiv al, ci vuole sempre prudenza. Sarebbe da stolti andare incontro a una pandemia volontmente. Però in queste ore colstiamo ripercorrendo le stesse identiche tappe del coronavirus. E la cosa fa preoccupare. Non solo i Pregliasco di turno si sono già lanciati a suggerimenti sufare sesso sicuro (non solo protezioni, anche selezioni del partner). Non solo Joe Biden per tranquillizzare l’Universo ha detto che il“è una cosa per cui ...

Corriere : Vaiolo delle scimmie, Nicastri (Spallanzani): Applicati gli stessi protocolli del Covid - NicolaPorro : #vaiolodellescimmie? Ci risiamo: così preparano la nuova #emergenza. E già rispuntano loro... ?? - repubblica : Vaiolo delle scimmie, l'Oms: 'Attesi altri casi'. Allarme degli scienziati: sconcertati da diffusione malattia - Daniela81766218 : RT @mittdolcino: Non avendo foto del vaiolo delle scimmie si usano quelle di un Herpes per promuovere la prossima... Forte! Vi piace farvi… - Robdelirob : RT @LavariniElisa: @Leonard1306__ Qualcuno sa cosa sta succedendo in Israele? Non ne parla più nessuno...erano già alla quarta dose molti m… -