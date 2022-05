Vaiolo delle scimmie | l' Oms conferma 92 casi in 12 Paesi La situazione si sta evolvendo

Advertising

Corriere : Vaiolo delle scimmie, Nicastri (Spallanzani): Applicati gli stessi protocolli del Covid - NicolaPorro : #vaiolodellescimmie? Ci risiamo: così preparano la nuova #emergenza. E già rispuntano loro... ?? - Agenzia_Ansa : Ad oggi sono almeno 8 i Paesi europei che hanno registrato casi di vaiolo delle scimmie. Lo riferisce l'Oms precisa… - Beato2308 : RT @NatalinaUrra: Andate a leggere ciò che aveva scritto Montagnier ,riguardo la correlazione Vaccino - HIV . Che vogliano chiamarla vaiolo… - DunBo71 : RT @ossequioso: Lo sapevate che l'Italia ha autorizzato il 25 marzo 2022 il primo farmaco attivo per il vaiolo delle scimmie e l'autorizzaz… -

I recenti casi discimmie identificati in Europa e Stati Uniti sono "qualcosa per cui tutti dovrebbero essere preoccupati". Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, nei suoi primi commenti pubblici sulla ...Sono 92 i casi confermati e 28 quelli sospetti discimmie segnalati all'OMS da 12 Stati membri dove la malattia non e' endemica. I Paesi in cui l'Oms ha registrato sono Australia, Belgio, Canada, Francia, Germania, Italia, Olanda, ...Sono 92 i casi confermati e 28 quelli sospetti di vaiolo delle scimmie segnalati all’OMS da 12 Stati membri dove la malattia non è endemica. I Paesi in cui l’Oms ha registrato sono Australia, Belgio, ...Sono 92 i casi confermati e 28 quelli sospetti di vaiolo delle scimmie segnalati all'OMS da 12 Stati membri dove la malattia non e' endemica. I Paesi in cui ...