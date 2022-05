(Di domenica 22 maggio 2022) Una strada italiana chiamata: è quella che appare in questi giorni a New York, dove siilin, dal design al. Promossa dall’Istituto per il Commercio Estero di New York, questa elegante strada piena di boutique italiane sta ospitando una serie di iniziative per ribadire la qualità del brand tricolore. Organizzato in collaborazione con l’Ice di Miami nella sala “Spirit of America” si è svolto un seminario sul Design dei negozi italiani di. Il direttore dell’Ice di New York, Antonino Laspina, e quello di Miami, Carlo Angelo Bocchi, hanno guidato questo viaggio culturale nel brand italiano, che ha visti sul palco anche Alessandro Melis, professore al New York Institute of Technology, Simona Gazzaniga, ...

Da qualche mese la Lega del presidente Lorenzo Casini ha aperto un ufficio a New York, dove in questi giorni c'è la mostra temporanea ' Calcio is Back' inAvenue a Manhattan. Martedì il ...E' questo il verdetto dell'ultima tornata di primarie in cinque Stati(Pennsylvania, North ... il 26/enneCawthorn: il deputato più giovane del Congresso, costretto sulla sedia a rotelle da ... Usa, Madison Avenue celebra il made in Italy dalla moda al calcio - Ildenaro.it Serie A gala USA, Non si tratta dell’unica mossa della Serie A, che sta lavorando su vari fronti per promuovere il calcio negli Stati Uniti ...NEW YORK (ITALPRESS) - Si è svolto a New York l’evento dedicato al design all’interno dell’iniziativa Italy on Madison. "La storia del Made in Ita ...