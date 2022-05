Usa, Andrea Giuffrida nuovo presidente della Texas Scientific Italian Community (Di domenica 22 maggio 2022) Andrea Giuffrida è il nuovo presidente della Texas Scientific Italian Community: è stato eletto all’unanimità dei presenti durante la consueta riunione annuale della Texas Scientific Italian Community (TSIC). Il nuovo Consiglio di Amministrazione sarà composto dall’Ing. Alessandro Di Salvo, Vice presidente di azienda multinazionale nel settore delle telecomunicazioni a Dallas, dal Dott. Andrea Duchini, medico gastroenterologo a Houston, già direttore esecutivo della conferenza dei ricercatori Italiani nel mondo; dalla Dott.ssa Angela Lombardi, prof. associato di ... Leggi su ildenaro (Di domenica 22 maggio 2022)è il: è stato eletto all’unanimità dei presenti durante la consueta riunione annuale(TSIC). IlConsiglio di Amministrazione sarà composto dall’Ing. Alessandro Di Salvo, Vicedi azienda multinazionale nel settore delle telecomunicazioni a Dallas, dal Dott.Duchini, medico gastroenterologo a Houston, già direttore esecutivoconferenza dei ricercatorii nel mondo; dalla Dott.ssa Angela Lombardi, prof. associato di ...

