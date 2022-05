Uomo Gatto, la nuova vita e il rapporto con Papi: ecco cosa fa ora il campione di Sarabanda (Di domenica 22 maggio 2022) Allegria, Coccinella, Tiramisù, Testina, Valentina, Professora e l’Uomo Gatto, questi sono soltanto alcuni dei campioni più iconici di Sarabanda.Gabriele Sbattella rimase in gioco per mesi e nel febbraio del 2003 fu eliminato da Tiramisù, quella puntata segnò un record, con 5.849.000 telespettatori e il 20,30% di share (su Italia 1). L’Uomo Gatto è poi tornato a Sarabanda durante lo speciale andato in onda nel 2017. Questa settimana Gabriele è stato ospite da Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 dove ha raccontato cosa fa adesso, a 20 anni dal suo successo a Sarabanda. “Con Enrico Papi ho vinto ben 79 puntate, tra i più premiati. Sono il terzo con più presenze in assoluto. Io facevo l’animatore in un villaggio, ho fatto svariate stagioni. ... Leggi su biccy (Di domenica 22 maggio 2022) Allegria, Coccinella, Tiramisù, Testina, Valentina, Professora e l’, questi sono soltanto alcuni dei campioni più iconici di.Gabriele Sbattella rimase in gioco per mesi e nel febbraio del 2003 fu eliminato da Tiramisù, quella puntata segnò un record, con 5.849.000 telespettatori e il 20,30% di share (su Italia 1). L’è poi tornato adurante lo speciale andato in onda nel 2017. Questa settimana Gabriele è stato ospite da Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 dove ha raccontatofa adesso, a 20 anni dal suo successo a. “Con Enricoho vinto ben 79 puntate, tra i più premiati. Sono il terzo con più presenze in assoluto. Io facevo l’animatore in un villaggio, ho fatto svariate stagioni. ...

