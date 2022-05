Universidad Catolica vs Talleres: pronostico e possibili formazioni (Di domenica 22 maggio 2022) L’Universidad Catolica ospiterà il Talleres nell’ultima giornata della fase a gironi della Copa Libertadores. I padroni di casa non possono finire tra i primi due, ma punteranno a mantenere la terza posizione, mentre il Talleres si è già assicurato il passaggio agli ottavi. Il calcio di inizio di Universidad Catolica vs Talleres è prevista alle 2:30 di mercoledi 25 maggio (ora italiana) Prepartita Universidad Catolica vs Talleres: a che punto sono le due squadre? I padroni di casa hanno raccolto solo quattro punti nelle cinque partite del girone, lasciandoli al terzo posto in vista della gara infrasettimanale. Con quattro punti che le separano dalle prime due, l’Universidad ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 22 maggio 2022) L’ospiterà ilnell’ultima giornata della fase a gironi della Copa Libertadores. I padroni di casa non possono finire tra i primi due, ma punteranno a mantenere la terza posizione, mentre ilsi è già assicurato il passaggio agli ottavi. Il calcio di inizio divsè prevista alle 2:30 di mercoledi 25 maggio (ora italiana) Prepartitavs: a che punto sono le due squadre? I padroni di casa hanno raccolto solo quattro punti nelle cinque partite del girone, lasciandoli al terzo posto in vista della gara infrasettimanale. Con quattro punti che le separano dalle prime due, l’...

Advertising

periodicodaily : Universidad Catolica vs Talleres: pronostico e possibili formazioni #copalibertadores #25maggio - GrandeAutos : AUDAX ITALIANO v UNIVERSIDAD CATOLICA ¡TENEMOS TU PROXIMO AUTO! 2019 Ford Edge Titanium 4WD 3.5 Auto… - GrandeAutos : AUDAX ITALIANO v UNIVERSIDAD CATOLICA ¡TENEMOS TU PROXIMO AUTO! 2019 Ford F150 Lariat Luxury Doble Cabina 4X4… - ftg_soccer : GOAL! Audax Italiano in Chile Primera Division Audax Italiano 3-1 Universidad Católica - ftg_soccer : GOAL! Audax Italiano in Chile Primera Division Audax Italiano 2-1 Universidad Católica -