Una Vita prende il posto di Scene da un Matrimonio (anticipazioni)

Una Vita si allarga. Con la fine di Scene da un Matrimonio, da oggi la soap iberica sarà in onda di domenica dalle 14.20 alle 16.30 per un episodio extralarge che trainerà le Storie di Verissimo e cercherà di arginare Domenica In. Tutto quello che accadrà nelle prossime puntate, potete leggerlo nelle nostre anticipazioni. Una Vita è in onda tutti i giorni su Canale 5 (dal lunedì al venerdì alle 14.10, il sabato alle 14.40, la domenica alle 14.20). 

Una Vita: anticipazioni da domenica 22 a sabato 28 maggio 

Bellita si dimostra molto comprensiva e insieme al marito Josè si domanda dove possa essere fuggito il nipote. Il piano di Casilda e Jacinto per fare avvicinare Servante e Fabiana fallisce. Lolita vede aggirarsi per il quartiere l'uomo ...

