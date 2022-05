Una Vita, anticipazioni 23 maggio: Natalia allontana Felipe. Lettera shock per Alodia (Di domenica 22 maggio 2022) Una Vita, anticipazioni 23 maggio: nella puntata di domani ci saranno alcuni colpi di scena. Vediamoli nel dettaglio! Una Vita, anticipazioni 23 maggio: Natalia dice “stop” alla relazione con Felipe Il primo colpo di scena sarà questo! La Quesada dirà a Felipe che devono smettere di frequentarsi, altrimenti potrebbero avere dei guai. Per quale motivo? Natalia ha capito che Genoveva potrebbe far loro del male? C’entra forse la violenza subita da Marcos? Magari entrambe le cose … Lettera preoccupante per Alodia da parte dei suoi genitori Abbiamo visto Alodia disperata dopo la fuga di Ignacio ed aver scoperto di esser rimasta incinta di lui. In più domani la giovane ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 22 maggio 2022) Una23: nella puntata di domani ci saranno alcuni colpi di scena. Vediamoli nel dettaglio! Una23dice “stop” alla relazione conIl primo colpo di scena sarà questo! La Quesada dirà ache devono smettere di frequentarsi, altrimenti potrebbero avere dei guai. Per quale motivo?ha capito che Genoveva potrebbe far loro del male? C’entra forse la violenza subita da Marcos? Magari entrambe le cose …preoccupante perda parte dei suoi genitori Abbiamo vistodisperata dopo la fuga di Ignacio ed aver scoperto di esser rimasta incinta di lui. In più domani la giovane ...

Advertising

AmorosoOF : Era una vita che non stavo così. @RadioItalia #RILive - borghi_claudio : In arrivo la letterina dall'europa scritta dal simpatico GENTILONI. Spero sia chiaro a tutti perché il catasto è st… - Gazzetta_it : Chiellini lascia da Chiellini: chiude la vita juventina con una maschera di sangue. Ora Los Angeles - GINA32451015 : RT @adozioneanimali: (Bergamo) HELLEN DOLCISSIMA CUCCIOLA meticcio , Cane Femmina: BERGAMO, 18/05/22 HELLEN, CUCCIOLA DI 4/5 MESI, TROVATA… - sparkserfIy : se ogni sogno in cui sono presente io è la vita di una mia variante devo dire che queste varianti SONO MOLTO FORTUNATE -