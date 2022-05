"Una profonda emozione". Anche Silvio Berlusconi esulta per lo scudetto del Milan (Di domenica 22 maggio 2022) 19esimo scudetto per il Milan e grande soddisfazione per la vittoria da parte di Silvio Berlusconi, presidente più vincente della storia rossonera Leggi su ilgiornale (Di domenica 22 maggio 2022) 19esimoper ile grande soddisfazione per la vittoria da parte di, presidente più vincente della storia rossonera

Advertising

RaiDue : ??Il luminoso cammino dall'odio al perdono, con una #conversione sbocciata da una ferita profonda ???? Eva Crosetta i… - UniPadova : “Un senso di infinito rispetto, profonda gratitudine e commozione per chi ci ha insegnato che la libertà non è un d… - Ciro_Marvel : @biagio_66 @Inter @acmilan Ma che dici? Andata e ritorno solo gli ottavi di Champions. E la partita da recuperare n… - IdeaCulturale : {In #Cina scoperta una voragine profonda 4 Colossei. Dentro una antica #foresta } Un team di speleologi ha scopert… - chiccodigrano : ????e si..l'Empatia: È una forma molto profonda di comprensione dell'altro perché si tratta d' immedesimazione negli altrui sentimenti ????????? -