Un Posto Al Sole anticipazioni | un duro colpo per Niko Poggi | la richiesta sarà spiazzante

(Di domenica 22 maggio 2022) Nelle prossime puntate di UnAlriceverà un altro. Cosa accadrà all’avvocato di Napoli?UnAl(Raiplay screenshot)A Palazzo Palladini tornerà un po’ di tensione soprattutto a casa. Vediamo insieme che cosa accadrà a, l’avvocato della soap UnAl, che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai Tre.ha aperto il suo studio in centro a Napoli e ce l’ha fatta. I suoi successi anno dopo anno hanno fatto diventare lo studio un punto di riferimento per la città. Da qualche tempo ha assunto Alberto Palladini, che era senza lavoro ed è dotato ...

Advertising

CastigamattU : RT @devitocarmine: Questi si permettono di dire e fare qualsiasi cosa contro il Popolo Italiano, forti del fatto che mai vedranno il sole a… - raffaellamucci1 : RT @devitocarmine: Questi si permettono di dire e fare qualsiasi cosa contro il Popolo Italiano, forti del fatto che mai vedranno il sole a… - marialetiziama9 : RT @devitocarmine: Questi si permettono di dire e fare qualsiasi cosa contro il Popolo Italiano, forti del fatto che mai vedranno il sole a… - Kick57624616 : RT @devitocarmine: Questi si permettono di dire e fare qualsiasi cosa contro il Popolo Italiano, forti del fatto che mai vedranno il sole a… - Alessia_ing : RT @devitocarmine: Questi si permettono di dire e fare qualsiasi cosa contro il Popolo Italiano, forti del fatto che mai vedranno il sole a… -

Tv Sorrisi e Canzoni

Uno dei personaggi più amati di Unalè Marina Giordano. La dark lady fa parte del cast della storica soap di Rai3 da venti anni. La sua momentanea uscita di scena qualche tempo fa ha scatenato un vero e proprio putiferio ...Continua su Rai 3 l'appuntamento della serie tv " Unal", che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 20:45. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 23 a venerdì 27 maggio, Rossella si troverà ... Un posto al sole, le trame dal 23 al 27 maggio 2022 L'attrice di Marina della soap di Rai3 rivela: "Sarò combattuta tra mente e cuore" Uno dei personaggi più amati di Un posto al sole è Marina Giordano. La ...La coppia italiana battuta dalle padrone di casa Soria/González 2-0 (21-19, 21-14). Viktoria e Reka Orsi Toth al terzo posto. Rossi/Carambula in semifinale in Turchia. Bonifazi/Benzi a Rodi conquista ...