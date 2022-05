Un posto al sole | anticipazioni dal 23 al 27 maggio | una terribile scoperta

(Di domenica 22 maggio 2022) Unaldedicherà attenzione al tradimento da parte di Sarti nei confronti del povero Cerruti e lo scenario, nel corso della prossima settimana di programmazione, si sposterà a Siena. Intanto,stando alledal 23 al 27, Silvia annullerà la partenza per Bari per dare conforto a Rossella, mentre Angela e Franco proporranno a Bianca di aiutarli a smascherare l'autore delle web challenge. In seguito, dopo un tragicomico confronto con Cerruti, Guido e Mariella si appresteranno a partire per Siena. Dal canto suo, Rossella avrà un acceso litigio con Virginia che le costerà un rimprovero da parte di Ornella, mentre Riccardo proverà a chiarirsi con lei. Poco dopo, la Graziani sarà così sconvolta da perdere del tutto la concentrazione sul lavoro, con gravi conseguenze, mentre Micaela e Manuela ...

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Silvia deciderà di lasciare Napoli per riabbracciare Giancarlo e non creare false speranze in Michele ...