Un colpo di teatro Forza Italia sostituita? Bomba della Biancofiore su Berlusconi | Cosa ha in mente

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 22 maggio 2022)fibrilla: la ministra degli Affari regionali, Mariastella Gelmini, critica la linea di Silviosulla guerra in Ucraina, il leader corregge il tiro, ma poi arriva anche la stoccata del capoLega, Matteo Salvini a difesa del Cav e la controreplicaGelmini attaccata però dal collega Alessandro Cattaneo. "Ormai siamo alla diaspora del centrodestra", commenta Michaela, deputata da sempre considerata vicinissima a, nonostante il passaggio nel gruppo di Coraggio, formazione creata dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e dal governatoreLiguria, Giovanni Toti. "Le polemiche innon hanno nulla di politico come si è voluto far ...