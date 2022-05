Un altro Domani anticipazioni: Julia sconvolta da una lettera (Di domenica 22 maggio 2022) Nel corso del mese di giugno, su Canale 5, dovrebbe debuttare la soap spagnola Un altro Domani che vede protagoniste due donne che vivranno in epoche molto diverse, ma lotteranno entrambe per affermarsi. La prima, Carmen vivrà nella colonia spagnola della Guinea Equatoriale degli anni '50. Julia, invece, vivrà a Madrid ai giorni nostri ed è la nipote della Villanueva. La giovane sarà in procinto di sposarsi, quando una lettera cambierà per sempre la sua vita, portandola a prendere decisioni difficili ed importanti per sé stessa. Spoiler Un altro Domani: Julia riceve una lettera e resta sconvolta dal suo contenuto La storia di Julia a Un altro Domani (qui le prime ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 22 maggio 2022) Nel corso del mese di giugno, su Canale 5, dovrebbe debuttare la soap spagnola Unche vede protagoniste due donne che vivranno in epoche molto diverse, ma lotteranno entrambe per affermarsi. La prima, Carmen vivrà nella colonia spagnola della Guinea Equatoriale degli anni '50., invece, vivrà a Madrid ai giorni nostri ed è la nipote della Villanueva. La giovane sarà in procinto di sposarsi, quando unacambierà per sempre la sua vita, portandola a prendere decisioni difficili ed importanti per sé stessa. Spoiler Unriceve unae restadal suo contenuto La storia dia Un(qui le prime ...

