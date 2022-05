(Di domenica 22 maggio 2022) AGI - Tragedia sulla paretein Trentino. Undi 55 anni di Contà in provincia di Trento èquesta mattina mentre, insieme a un compagno, stava affrontando la scalata con ramponi, piccozza e con sci agganciati allo zaino, verso Cima. L'incidente si è verificato a circa 50 metri dalla vetta. La tragedia si è consumata poco prima delle ore 7,30 di domenica quando l'trentino, ormai prossimo a raggiungere i 3.558 metrivetta, è scivolato precipitando nel vuoto fino ai piediparete dove è stato recuperato ormai senza vita dai soccorritori. A lanciare l'allarme al 112 è stato il compagno di cordata. I soccorritori, arrivati al luogo segnalato con l'elicottero, hanno ...

Advertising

stop_fake_news_ : AGI - Tragedia sulla parete nord della Presanella in Trentino. Un alpinista di 55 anni di Contà in provincia di Tre… - sulsitodisimone : Un alpinista italiano è morto sulla parete nord della Presanella - StoriaNaturale : ?? Robert Peroni ci racconta la vita con gli abitanti dell’isola di ghiaccio ?? Il #18maggio, lo scrittore, esplora… -

AGI - Agenzia Italia

I soccorritori, arrivati al luogo segnalato con l'elicottero, hanno avvistato l'anche grazie all'aiuto del gestore del rifugio Denza che stava osservando la parete con il binocolo. Causa il ...... il Club Alpino. Nel frattempo, da appassionato di cinema girò i suoi primi e tutt'altro ... Fantin non era certo al loro livello, ma fu comunque una sorta di "tredicesimo". ( Il mondo ... Un alpinista italiano è morto sulla parete nord della Presanella Accompagnò la spedizione italiana sul K2, girò decine di film, scrisse decine di libri e poi fu «alpinista da scrivania»: oggi si inizia a ricordarlo ...AGI - Tragedia sulla parete nord della Presanella in Trentino. Un alpinista di 55 anni di Contà in provincia di Trento è morto questa mattina mentre, insieme a un compagno, stava affrontando la scalat ...