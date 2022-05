Ultime Notizie – Ucraina, offensiva Russia verso est: raid su Donetsk e Luhansk (Di domenica 22 maggio 2022) L’offensiva della Russia avanza verso l’est dell’Ucraina. Nelle Ultime 24 ore sui fronti di Donetsk e Luhansk gli ucraini hanno respinto nove attacchi. Lo riporta su Facebook lo Stato maggiore dell’esercito nel suo ultimo aggiornamento sulla guerra. I militari hanno distrutto cinque carri armati, quattro sistemi di artiglieria, dieci unità di veicoli corazzati da combattimento e due veicoli. Le unità di difesa aerea hanno colpito un drone Orlan-10. L’antiaerea ha abbattuto due missili cruise, e l’areonautica ha distrutto dodici unità di equipaggiamento militare russo. Le forze nemiche russe si starebbero preparando a riprendere l’offensiva anche verso Sloviansk e avrebbero effettuato bombardamenti di artiglieria nelle aree degli ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 22 maggio 2022) L’dellaavanzal’est dell’. Nelle24 ore sui fronti digli ucraini hanno respinto nove attacchi. Lo riporta su Facebook lo Stato maggiore dell’esercito nel suo ultimo aggiornamento sulla guerra. I militari hanno distrutto cinque carri armati, quattro sistemi di artiglieria, dieci unità di veicoli corazzati da combattimento e due veicoli. Le unità di difesa aerea hanno colpito un drone Orlan-10. L’antiaerea ha abbattuto due missili cruise, e l’areonautica ha distrutto dodici unità di equipaggiamento militare russo. Le forze nemiche russe si starebbero preparando a riprendere l’ancheSloviansk e avrebbero effettuato bombardamenti di artiglieria nelle aree degli ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA I 'L'Azovstal luogo della mia morte e vita', l'addio di Dmytro Kozatsky, il combattente del battaglione Az… - lello_rossi : Zelensky a Draghi: «Non siamo pronti al negoziato». Mosca, no allo scambio di prigionieri dell’Azov | Le ultime not… - RedazioneDedalo : Roma – Anniversario strage Capaci: flash mob per Nicola Gratteri - DonneinQ : RT @OttobreInfo: Ultime notizie dagli USA : 1) Il divieto di aborto sempre più generalizzato al livello nazionale 2) I bambini non riesco… - RedazioneDedalo : Misterbianco (CT) – Primarie centrosinistra il 16 e 24 luglio -