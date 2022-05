Ultime Notizie – Scudetto 2022 | Milan campione d' Italia

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 22 maggio 2022) (Adnkronos) – Ilvince lo2021-ed èd’. I rossoneri nell’ultima giornata vincono 3-0 sul campo del Sassuolo e mantengono 2 punti di vantaggio sull’Inter, che supera in casa la Sampdoria 3-0. SASSUOLO-– Ilparte col piede sull’acceleratore e va vicinissimo al gol a ripetizione in avvio. Ferrari salva sulla conclusione di Leao, Lopez respinge sulla linea il tentativo di Tomori e Consigli esce in maniera provvidenziale su Saelemaekers: tutto nei primi 10 minuti. La pressione della capolista non diminuisce e il gol arriva al 17?. Ennesima accelerazione di Leao che offre il pallone a Giroud: girata vincente, 0-1. L’assedio prosegue, le occasioni per il Diavolo si succedono senza soluzione di continuità e il Sassuolo è poco ...