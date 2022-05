Ultime Notizie – Pg Patronaggio: “Celebrazioni gran carnevale, ma ci chiediamo se orrore può ripetersi?” (Di domenica 22 maggio 2022) “In questo gran carnevale che sembra la cifra distintiva delle Celebrazioni del trentennale di quella che è stata una grande tragedia umana, professionale e politica non solo siciliana ma dell’Italia intera, in pochi si sono posti una domanda che per me suona angosciante: potrebbe ripetersi tutto questo orrore? La risposta è purtroppo, drammaticamente, sì”. E’ la denuncia, in una intervista all’Adnkronos, del Procuratore generale di Cagliari Luigi Patronaggio, che per molti anni ha fatto parte della Direzione distrettuale di Palermo e si è occupato dei più importanti processi di mafia. Ha lavorato per anni al fianco di Paolo Borsellino e ha conosciuto da vicino il giudice Giovanni Falcone. “Perché, al di là delle facili affermazioni sulla sconfitta militare di Cosa ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 22 maggio 2022) “In questoche sembra la cifra distintiva delledel trentennale di quella che è stata unade tragedia umana, professionale e politica non solo siciliana ma dell’Italia intera, in pochi si sono posti una domanda che per me suona angosciante: potrebbetutto questo? La risposta è purtroppo, drammaticamente, sì”. E’ la denuncia, in una intervista all’Adnkronos, del Procuratore generale di Cagliari Luigi, che per molti anni ha fatto parte della Direzione distrettuale di Palermo e si è occupato dei più importanti processi di mafia. Ha lavorato per anni al fianco di Paolo Borsellino e ha conosciuto da vicino il giudice Giovanni Falcone. “Perché, al di là delle facili affermazioni sulla sconfitta militare di Cosa ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA I 'L'Azovstal luogo della mia morte e vita', l'addio di Dmytro Kozatsky, il combattente del battaglione Az… - ilFattoMolfetta : A SCUOLA DI YOGA: I DOCENTI DELLA 'SCARDIGNO-SAVIO' ALLA RICERCA DEL NIRVANA - GiuseCRPT : Perchè non ti unisci al canale Telegram di @UmbrellaNetwork per restare in prima linea con le ultime notizie? Ti ba… - zazoomblog : Ultime Notizie Roma del 22-05-2022 ore 10:10 - #Ultime #Notizie #22-05-2022 #10:10 - junews24com : Esonero Leonardo, caos in casa PSG! Il motivo dell'allontanamento - -