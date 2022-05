Ultime Notizie – Covid Nordcorea | Bassetti | “Gestione simile a quella di santoni e millantatori in Italia”

(Di domenica 22 maggio 2022) L’infettivologo in un post su Facebook: “Quelli che hanno raccomandato queste terapie e sconsigliano la vaccinazione meriterebbero un viaggio premio, di sola andata, “ “Ci sono incredibili similitudini tra ladelin Nord Corea edi alcuniqui in. Da noi in barba alle evidenze scientifiche qualche genio usa per tutti, alla sola positività del tampone, antibiotici, idrossiclorichina, ivermectina, estratti di liquirizia, vitamine e lattoferrina. Fanno a gara con la dittatura sanitaria nord coreana che consiglia antibiotici, tè’ allo zenzero e gargarismi con acqua salata. Davvero incredibile”. E’ quanto scrive in un posto su Facebook Matteo, direttore Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA I 'L'Azovstal luogo della mia morte e vita', l'addio di Dmytro Kozatsky, il combattente del battaglione Az… - CalcioNews24 : #Spezia, si pensa a #Pirlo per sostituire #ThiagoMotta - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: DATI COVID | Sono 23.976 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salu… - autumnastermite : RT @OttobreInfo: Ultime notizie dagli USA : 1) Il divieto di aborto sempre più generalizzato al livello nazionale 2) I bambini non riesco… - ilFattoMolfetta : STRAGE DI CAPACI, EREDI DELLA STORIA ONORA IL RICORDO DI GIOVANNI FALCONE -

Il Sole 24 ORE

Arrestato ieri a Vietri sul Mare, in provincia di Salerno dai carabinieri Gennaro Alterio , 31enne arzanese, appartenente al gruppo camorristico della '167' di Arzano, destinatario di una misura ...Hanno scelto Portofino Kourtney Kardashian e Travis Barker per il loro terzo sì. Un matrimonio che vedrà una parata di vip nel borgo più chic d'Italia. La modella, influencer, imprenditrice ... Coronavirus ultime notizie. Covid, oggi in Italia 23.976 nuovi casi (-33,5% in 7 giorni) e 91 ... Sarà capitato anche a voi, direbbe l'indimenticabile Raffaella Carrà. Una galleria, un tratto non coperto bene (o affatto) dalla rete tlc e addio connessione a Internet per ...Lamezia Terme - Ancora una domenica di gare per le ormai poche compagini calcistiche, lametine e dell’hinterland, rimaste a scendere in campo. Ma procediamo, come sempre, in ordine di categoria. Serie ...