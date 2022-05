Udinese | Becao | 'Non ci interessa il loro obiettivo | dobbiamo finire bene'

Advertising

TuttoFanta : ? ufficiali #SalernitanaUdinese ?#SALERNITANA (3-4-2-1): Belec; Gyomber, Radovanovic, Fazio; Mazzocchi, Coulibaly,… - NandoArm8 : #Salernitana (3-4-2-1): Belec; Gyomber, Radovanovic, Fazio; Mazzocchi, L.Coulibaly, Bohinen, Ruggeri; Bonazzoli, Ve… - UdineseTV : Salernitana-Udinese, Becão: “Bilancio positivo. Per il nostro obiettivo in campo tutto” - - messveneto : Udinese, la conferma di Perez dipenderà da Simeone e dal futuro di Becao - TuttoSalerno : Udinese: ritorna Becao, l'uomo forte della difesa -

TUTTO mercato WEB

(3 - 5 - 2) : Padelli;, Nuytinck, Perez; Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Nestorovski. All. : Cioffi.LE FORMAZIONI UFFICIALI SALERNITANA -SALERNITANA (3 - 5 - 2): Belec; Gyomber, Radovanovic, Fazio; Mazzocchi, L. Coulibaly, Bohinen, Verdi, Ruggeri; Bonazzoli, Djuric. All. Nicola(3 - 5 - 2): Padelli; Rodrigo Becão, Nuytinck, Perez; N. Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Nestorovski. All. Cioffi VENEZIA - CAGLIARI VENEZIA (3 - 4 - 2 - 1): Maenpaa; ... Udinese, Becao: "Bilancio positivo. Salernitana Ci interessa solo il nostro obiettivo" Di seguito le formazioni ufficiali di Salernitana-Udinese, match valido per la 38esima giornata di Serie A. SALERNITANA (3-5-2): Belec; Gyomber, Radovanovic, Fazio; Mazzocchi, L.Coulibaly, Bohinen, Ve ...Ecco le ultimissime dichiarazioni di Becao nel pre-partita dell'ultimo match del campionato contro il club campano di Nicola ...