Ucraina, Zelensky: “Situazione nel Donbass è estremamente difficile. Russi stanno provando ad attaccare Sloviansk e Sievierodonetsk” (Di domenica 22 maggio 2022) “La Situazione nel Donbass è estremamente difficile“, poiché la Russia ha intensificato gli attacchi a Sloviansk e Severodonetsk negli ultimi giorni. Lo ha ammesso il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel discorso alla nazione diffuso la scorsa notte. “Le forze armate ucraine stanno frenando questa offensiva. Ogni giorno che i nostri difensori ostacolano i piani offensivi della Russia, interrompendoli, è un contributo concreto all’avvicinarsi del giorno che tutti noi non vediamo l’ora arrivi e per cui lottiamo: il giorno della vittoria”, ha detto. Zelensky ha inoltre ringraziato Biden, “per la firma immediata del pacchetto di sostegno da 40 miliardi di dollari per l’Ucraina, approvato dal ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 22 maggio 2022) “Lanel“, poiché laa ha intensificato gli attacchi ae Severodonetsk negli ultimi giorni. Lo ha ammesso il presidente ucraino Volodymyrnel discorso alla nazione diffuso la scorsa notte. “Le forze armate ucrainefrenando questa offensiva. Ogni giorno che i nostri difensori ostacolano i piani offensivi dellaa, interrompendoli, è un contributo concreto all’avvicinarsi del giorno che tutti noi non vediamo l’ora arrivi e per cui lottiamo: il giorno della vittoria”, ha detto.ha inoltre ringraziato Biden, “per la firma immediata del pacchetto di sostegno da 40 miliardi di dollari per l’, approvato dal ...

Advertising

petergomezblog : Guerra Ucraina | I dubbi del New York Times: “Vittoria Kiev irrealistica, Putin non farà marcia indietro. Biden dic… - FerdiGiugliano : Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi ????, ha avuto una conversazione telefonica con Il presidente dell'Ucraina… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | La Russia ha bloccato oltre 20 milioni di tonnellate di raccolti nei porti ucraini. Lo ha annunciato Zele… - dinobondavalli : RT @NGeniali: Post-Mariupol: cosa accade adesso e quali sono i rischi per l’Europa? L’analisi di @LigorioVincent come sempre illuminante… - fabiospes1 : RT @GiovaQuez: Zelensky: 'Ci sono 22 milioni di tonnellate di grano bloccate, i russi lo rubano e lo portano da qualche altra parte. La com… -