Ucraina | Suslov “Si rischia la guerra infinita”

(Di domenica 22 maggio 2022) Roma – “L’Occidente vuole una sconfitta russa. E non è disposto a sottoscrivere un accordo per noi accettabile. Guardi l’ultimo comunicato del G7, dove si dice chiaramente che rifiuterà qualsiasi modifica dei confini. Ma è ovvio che la Russia chiederà come minimo il riconoscimento della Crimea in quanto parte della Federazione russa e del Donbass in quanto non parte dell’. Molto probabilmente solleverà anche il problema di Kherson e altre zone controllate dalle truppe russe. Se la posizione occidentale è questa non ci può essere accordo. Ciò significa che lacontinuerà e che la Russia probabilmente lancerà un attacco contro Odessa per tagliare l’dal Mar Nero”. Lo ha detto, in un’intervista al Corriere della Sera, Dmitrij, direttore del Centro studi europei e internazionali alla Scuola ...