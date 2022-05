Ucraina, Kiev: “Rischio più grande carestia della storia” (Di domenica 22 maggio 2022) (Adnkronos) – “La più grande carestia della storia causata dalla spietata invasione della Russia in Ucraina è appena dietro l’angolo”. E’ l’allarme rilanciato dal consigliere del ministero dell’Interno ucraino, Anton Gerashchenko, ricordando che “i prezzi alimentari globali sono già aumentati del 30% lo scorso anno” e che potrebbero essere coinvolti “decine di milioni di persone nel mondo”. “La Russia – ha scritto su twitter – deve essere fermata immediatamente. Il mondo ha bisogno che siano liberati i porti ucraini e che il Mar Nero sia sicuro”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 22 maggio 2022) (Adnkronos) – “La piùcausata dalla spietata invasioneRussia inè appena dietro l’angolo”. E’ l’allarme rilanciato dal consigliere del ministero dell’Interno ucraino, Anton Gerashchenko, ricordando che “i prezzi alimentari globali sono già aumentati del 30% lo scorso anno” e che potrebbero essere coinvolti “decine di milioni di persone nel mondo”. “La Russia – ha scritto su twitter – deve essere fermata immediatamente. Il mondo ha bisogno che siano liberati i porti ucraini e che il Mar Nero sia sicuro”. L'articolo proviene da Italia Sera.

