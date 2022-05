Ucraina, Francia: “15-20 anni per adesione a Ue” (Di domenica 22 maggio 2022) (Adnkronos) – Per l’adesione dell’Ucraina all’Unione Europea ci vorranno “senza dubbio 15-20 anni”. E’ quanto sostiene il ministro per gli Affari europei francese Clement Beaune, che gela così le speranze di Kiev per un ingresso rapido nella Ue. “Bisogna essere onesti – dice, intervistato da Radio J. – Mente chi dice che l’Ucraina entrerà nell’Unione tra sei mesi, un anno o due. Non è vero. Senza dubbio ci vorranno 15-20 anni”, è una questione “molto lunga”. Nell’attesa, “dobbiamo agli ucraini un progetto politico nel quale possano entrare”, afferma Beaune, in un riferimento alla comunità politica europea ipotizzata dal presidente francese Emmanuel Macron per accogliere un numero più vasto di Paesi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 22 maggio 2022) (Adnkronos) – Per l’dell’all’Unione Europea ci vorranno “senza dubbio 15-20”. E’ quanto sostiene il ministro per gli Affari europei francese Clement Beaune, che gela così le speranze di Kiev per un ingresso rapido nella Ue. “Bisogna essere onesti – dice, intervistato da Radio J. – Mente chi dice che l’entrerà nell’Unione tra sei mesi, un anno o due. Non è vero. Senza dubbio ci vorranno 15-20”, è una questione “molto lunga”. Nell’attesa, “dobbiamo agli ucraini un progetto politico nel quale possano entrare”, afferma Beaune, in un riferimento alla comunità politica europea ipotizzata dal presidente francese Emmanuel Macron per accogliere un numero più vasto di Paesi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

fattoquotidiano : Dopo la Germania anche la Francia frena su una procedura accelerata per l’ingresso dell’Ucraina nell’Ue: “Ci vorran… - RaiNews : Nel frattempo potrebbe entrare a far parte della comunità politica europea proposta dal presidente Macron #Ucraina… - CComplottista : Per la #Francia serviranno almeno 15 anni prima di ammettere l'#Ucraina nella #UE. Secondo gli analisti #Putin farà… - StrangerBandit : #zonabianca 15-20 anni per l’Ucraina nell’Ue. Paese senza stato di diritto e corrotto. Ovvero si tratta di un regim… - JJ1897JJ : RT @valy_s: Risposta della #Francia (per bocca del ministro con delega per l'Europa, Clement Beaune) all’ #Ucraina, sulla sua adesione alla… -