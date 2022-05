“Tutti sapevano già” Flavio Insinna | ora c’è la conferma | il conduttore può sorridere

Advertising

Reloadedmaxxxi : @OrtigiaP @giuslit @borghi_claudio @fdragoni @Leonard1306__ @valy_s @maiameraime @AlexBazzaro @barbarab1974… - Silvs__ : @Mairim212 Lì dentro sapevano tutti a parte la diretta interessata a quanto pare - ilbaku : @Pandivia1 @brunotrebbi @La_manina__ Lo sapevano tutti tranne il cancelliere Scholz, a quanto pare - Luca779552871 : @LaNotiziaTweet Non c’era bisogno di ammetterlo,lo sapevano tutti!! - void_lun4 : Lo hanno messo per ultimo perché sapevano che lo stavamo aspettando tutti. -

Agenzia ANSA

... vitali, perché compatti la famiglia e sei il collante che tieneuniti; ma che avresti fatto ... che Helmut Newton, Annie Leibovitz e Irving Penn a malapenafare una foto… mentre ...Batte forte il cuore di Milano e in generale è una buona cosa peravere ritrovato in ... coinvolgendo anche la Juve e il Napoli, sarà il caso di iniziare a pensare europeo, comefare ... Falcone: La Perna, tutti sapevano che dopo c'era Borsellino El Fideo ha detto addio a Parigi dopo sette bellissime stagioni e 18 trofei. Sul suo addio e il futuro: 'E' una decisione del club, io sarei voluto rimanere un anno in più per realizzare il sogno di v ...In un orizzonte cupo di covid e guerra, segnato da divisioni su ogni cosa, c’è un luogo ideale dove tutti sono d’accordo: è il mondo accademico, quello che figlia baroni e concorsi truccati di continu ...