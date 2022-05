(Di domenica 22 maggio 2022) (Adnkronos) – Duesono precipitati nelle campagne di. Due passeggeri sono(dovrebbero essere gli occupanti di uno dei mezzi aerei) e altri tre sono rimasti. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato. Secondo quanto si apprende due Piper si sarebbero scontrati in volo: uno dei due è precipitato non lasciando scampo ai due passeggerisul colpo. L’altro velivolo ha probabilmente tentato un atterraggio di emergenza ed è caduto in un’altra zona. Una persona a bordo è stata portata nell’ospedale di Andria in codice rosso, anche se le sue condizioni non sono ritenute gravi. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Corriere : Trani, ultraleggeri precipitano dopo collisione in volo: due morti - fisco24_info : Trani, precipitano due velivoli ultraleggeri: due morti e tre feriti: (Adnkronos) - Secondo quanto si apprende due… - LocalPage3 : Trani, precipitano due velivoli ultraleggeri: due morti e tre feriti - PugliaReporter : Puglia: velivoli precipitano nella BAT: due morti a Trani. Ferito sopravvissuto ricoverato d'urgenza ad Ad Andria: - Borderline_24 : Incidente nei cieli tra #Trani e #Corato: precipitano due ultraleggeri, due morti -

Lo scontro è avvenuto nella zona sovrastante zona Schinosa, in territorio di. Uno dei due velivoli ha tentato un atterraggio di emergenza in un terreno a poche centinaia di metri dal casello ...E' di due morti e 3 feriti il bilancio di un incidente che ha coinvolto questa mattina due ultraleggeri modello Piper che si sarebbero scontrati in volo per poi precipitare tra Trani e Corato, in ...(Adnkronos) – Due velivoli ultraleggeri sono precipitati nelle campagne di Trani. Due passeggeri sono morti (dovrebbero ... due Piper si sarebbero scontrati in volo: uno dei due è precipitato non ...