Tra poche ore cambia tutto: dove arriva la "batosta atlantica", ecco la mappa del maltempo (Di domenica 22 maggio 2022) A partire dall'inizio della prossima settimana, probabilmente da martedì, si assisterà a un netto cambio del meteo. Negli ultimi giorni il caldo si è fatto largo in tutta Italia, ma tra gli esperti sembrano esserci pochi dubbi su come evolverà il tempo a breve. Secondo 3B Meteo, aria più fresca di matrice nord atlantica punterà il Mediterraneo centro Occidental entrando in forte contrasto con la massa anticicloni molto calda legata all'alta pressione africana. “Dal contrasto - sostengono gli esperti di 3B Meteo - nascerà un esteso fronte temporalesco che scenderà gradualmente di latitudine tra lunedì e martedì interessando dapprima solo i settori alpini e prealpini, poi anche le pianure soprattutto a nord del Po. Al momento non è possibile stimare con precisione le aree che saranno più colpite ma si può senz'altro affermare che sussisteranno ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 22 maggio 2022) A partire dall'inizio della prossima settimana, probabilmente da martedì, si assisterà a un netto cambio del meteo. Negli ultimi giorni il caldo si è fatto largo in tutta Italia, ma tra gli esperti sembrano esserci pochi dubbi su come evolverà il tempo a breve. Secondo 3B Meteo, aria più fresca di matrice nordpunterà il Mediterraneo centro Occidental entrando in forte contrasto con la massa anticicloni molto calda legata all'alta pressione africana. “Dal contrasto - sostengono gli esperti di 3B Meteo - nascerà un esteso fronte temporalesco che scenderà gradualmente di latitudine tra lunedì e martedì interessando dapprima solo i settori alpini e prealpini, poi anche le pianure soprata nord del Po. Al momento non è possibile stimare con precisione le aree che saranno più colpite ma si può senz'altro affermare che sussisteranno ...

