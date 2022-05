Tottenham, Conte: «Champions traguardo importante. Futuro? Troveremo la soluzione migliore» (Di domenica 22 maggio 2022) Antonio Conte, allenatore del Tottenham, ha parlato al termine della partita vinta e che ha garantito l’accesso alla prossima Champions degli Spurs Antonio Conte, allenatore del Tottenham, ha parlato al termine della partita vinta e che ha garantito l’accesso alla prossima Champions degli Spurs. Le sue dichiarazioni: Champions – «Uno dei traguardi più importanti raggiunti in carriera. Complimenti ai giocatori, al club e a chi ha reso possibile questo. A novembre la situazione non era bella, il club ha cambiato allenatore e abbiamo cercato di trovare soluzioni. Abbiamo fatto un grande lavoro ed è un grande traguardo in un campionato molto, molto difficile. Sono felice, anche se non ho alzato un trofeo». Futuro – ««Sono una persona che ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 22 maggio 2022) Antonio, allenatore del, ha parlato al termine della partita vinta e che ha garantito l’accesso alla prossimadegli Spurs Antonio, allenatore del, ha parlato al termine della partita vinta e che ha garantito l’accesso alla prossimadegli Spurs. Le sue dichiarazioni:– «Uno dei traguardi più importanti raggiunti in carriera. Complimenti ai giocatori, al club e a chi ha reso possibile questo. A novembre la situazione non era bella, il club ha cambiato allenatore e abbiamo cercato di trovare soluzioni. Abbiamo fatto un grande lavoro ed è un grandein un campionato molto, molto difficile. Sono felice, anche se non ho alzato un trofeo».– ««Sono una persona che ...

Advertising

EnricoTurcato : Antonio #Conte al #Tottenham ha fatto un capolavoro. Punto. Quando deve inseguire, rigenerare, ricreare, motivare,… - AlfredoPedulla : #Zielinski e il #Napoli rifletteranno sul futuro. In caso di addio, occhio anche al #Tottenham: #Conte lo avrebbe v… - Supereroe4 : RT @Paolo62651159: La Juventus quest'estate dovrebbe acquistare 2 giocatori che mi sembrano bravini: Kulusevski e Bentancur del Tottenham d… - JumpedGoldoni : @Sho__96 Aiuto, quando è arrivato Conte il Tottenham era a 5 punti dal quarto posto, in pratica ha mangiato 5 punti… - Onda_CalabraIII : @Sho__96 Conte ha preso il Tottenham sfiduciato e in caduta libera(era 11esimo), e a gennaio gli hanno preso 2 bido… -