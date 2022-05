TOP10 SETTIMANA: RAOUL BOVA SUPERSTAR TRA DON MATTEO E GIUSTIZIA PER TUTTI (Di domenica 22 maggio 2022) Bentornati a TOP10, la rubrica di BubinoBlog che presenta i 10 programmi più visti della prima serata. Passiamo in rassegna la SETTIMANA dal 15 al 21 maggio 2022. In vetta nella SETTIMANA 15-21 maggio troviamo Don MATTEO che occupa sia la prima che la seconda posizione. Sigilla il podio la finale di Amici di Maria De Filippi. Fuori dal podio, ma sempre con ottimi ascolti, A Muso Duro con Flavio Insinna. Rai1 si conferma la prima scelta dei telespettatori con il 18,73% di share nelle 24 ore a fronte del 17,99% di Canale 5. In prima serata vince sempre l’ammiraglia Rai con 5 punti di scarto: 21,45% di share contro il 16,28% dell’ammiraglia Mediaset. Posizione Rete Nome del programma Ascolto #1 Rai1 Don MATTEO (ma) 5.872.000 #2 Rai1 Don ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 22 maggio 2022) Bentornati a, la rubrica di BubinoBlog che presenta i 10 programmi più visti della prima serata. Passiamo in rassegna ladal 15 al 21 maggio 2022. In vetta nella15-21 maggio troviamo Donche occupa sia la prima che la seconda posizione. Sigilla il podio la finale di Amici di Maria De Filippi. Fuori dal podio, ma sempre con ottimi ascolti, A Muso Duro con Flavio Insinna. Rai1 si conferma la prima scelta dei telespettatori con il 18,73% di share nelle 24 ore a fronte del 17,99% di Canale 5. In prima serata vince sempre l’ammiraglia Rai con 5 punti di scarto: 21,45% di share contro il 16,28% dell’ammiraglia Mediaset. Posizione Rete Nome del programma Ascolto #1 Rai1 Don(ma) 5.872.000 #2 Rai1 Don ...

