Tonali: 'Il Milan è la miglior squadra che potessi scegliere' (Di domenica 22 maggio 2022) Sandro Tonali è stato uno dei protagonisti dello scudetto del Milan, conquistato da tifoso rossonero che voleva a tutti i costi vestire...

SerieA : Per l'ultima volta in questa stagione, l'MVP di Maggio riceve il suo premio ?? #Tonali ?? @EASPORTSFIFA… - AlfredoPedulla : #Pioli, #Ibra, #Leao, #Theo, #Tonali, #Maignan, #Tomori, #Giroud, tutti. Ma questo ???? #Milan ha un nome e un cognom… - EnricoTurcato : Complimenti al #Milan, che ha vinto con merito uno #Scudetto incredibile. Pioli non aveva la rosa più forte, ha sup… - PeppeSimonett : @bonucci_leo19 Dal Milan prenderei solo Theo, Leao, Tonali. 3/25 quindi spiegatemi il perché siamo a -16punti … - Diego57516099 : RT @cmdotcom: #Tonali: ‘Il #Milan è la miglior squadra che potessi scegliere’ -