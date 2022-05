Toccare un’opera d’arte per darle vita la grande bellezza della mia rinascita (Di domenica 22 maggio 2022) Samanta Seno Non vedente, è guida nel progetto «Valori tattili» dell’Accademia Carrara: sei sculture raccontate da ciechi. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 22 maggio 2022) Samanta Seno Non vedente, è guida nel progetto «Valori tattili» dell’Accademia Carrara: sei sculture raccontate da ciechi.

Advertising

webecodibergamo : Toccare un’opera d’arte per darle vita la grande bellezza della mia rinascita - juniper_tw : RT @KenRhen: Penso che In Sound Mind sia l'opera magna di @wecreatestuff. Un gioco che ti fa toccare in modo molto diretto quanto potente p… - KenRhen : Penso che In Sound Mind sia l'opera magna di @wecreatestuff. Un gioco che ti fa toccare in modo molto diretto quant… - _lilsosa1 : ma il museo dice che non si può toccare un opera di'arte.. -

I Deplasticati al lavoro a Ventimiglia per la pulizia delle spiagge con i ragazzi della 'Biancheri' ( ...vanno i gita a visitare una città o un museo ma vanno a 'toccare ...che basta scendere di pochi metri per trovarsi al cospetto di un ... l'associazione I Deplasticati che da anni opera in difesa delle ... Padre canaglia Un'opera grandiosa che ha per protagonista un uomo ripugnante e ... Orlev riesce a toccare con sorprendente maestria tutti i registri ... L'Eco di Bergamo ...vanno i gita a visitare una città omuseo ma vanno a '...che basta scendere di pochi metri per trovarsi al cospetto di... l'associazione I Deplasticati che da anniin difesa delle ...grandiosa che ha per protagonistauomo ripugnante e ... Orlev riesce acon sorprendente maestria tutti i registri ... Toccare un'opera d'arte per darle vita la grande bellezza della mia rinascita