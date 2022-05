Thiem | altro ko | ' Così fa male Serve pazienza'

(Di domenica 22 maggio 2022) A Parigi è il giorno delle delusioni di alcuni big. Che tuttavia non si tirano indietro, quando devono parlare del loro momento no. Dominice Ons Jabeur stavano vivendo periodi decisamente ...

DOMINIC"Non è stato un buon match da parte mia, ma devo prenderlo per quello che è: unstep per il mio recupero. Il livello nel circuito è molto alto e sapevo che il rientro non sarebbe ...... ma Fognini è sempre riuscito a creare la giusta distanza tra sé e l'avversario un set dopo l',... vince la ceca! ROLAND GARROS 2022:SUBITO ELIMINATO Al Roland Garros 2022 stiamo aspettando ... Thiem: “Non sento dolore, ma la tensione del match mi blocca” La prima giornata del Roland Garros ha visto la vittoria facile di Fabio Fognini e la clamorosa sconfitta di Dominic Thiem ...Il canadese ottiene la prima vittoria in carriera nello slam parigino rimontando da uno svantaggio di due set. cade il finalista di Montecarlo ...